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Вацко: То что 10 номер отдали Палмеру - для меня это показатель того, что Мудрик в следующем сезоне играть не будет

Наши за границей

Ситуация затягивается

Вацко: То что 10 номер отдали Палмеру - для меня это показатель того, что Мудрик в следующем сезоне играть не будет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист т Виктор Вацко высказался относительно ситуации с возможной дисквалификацией вингера "Челси" Михаила Мудрика.

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"Ситуация деликатная и тревожная. "Челси" ее не комментирует. Никто. Все забыли про Мудрыка. УАФ и английские инсайдеры молчат. То что мы здесь можем комментировать?

Но слухов ходит очень много. До меня доходили четыре варианта термина дисквалификации Мудрика. Такому доверять нельзя. Поэтому я не буду называть ни одного из них. Вполне возможно, что там может быть что-то правдивое.

Все источники морозятся и ничего не говорят. Видимо, это такая стратегия защиты для апелляции. Но то, что "Челси" отдал 10-й номер Палмеру... Он его заслужил. Это культовый номер и привлекательный в маркетинговом плане. Для меня это показатель того, что Мудрик в следующем сезоне за "Челси" играть не будет", - сказал Вацко.

Напомним, что в декабре прошлого года стало известно, что Мудрик провалил допинг-тест, из-за чего он был отстранен от футбола. Игрок отрицает свою вину и настаивал на вскрытии пробы Б, но ее результат пока что или неизвестен, или держится в секрете.

Если ее результат будет положительным, то вингеру грозит дисквалификация с максимальным сроком до четырех лет.

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Виктор Вацко Челси (Лондон) Михаил Мудрик Коул Палмер
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
10.06.2025 в 00:11
Вот же лысый аферист, то есть то что у чувка нашли результат употребления мельдония тебя никак не смутило?....вся наша журналистика футбольная во всей "красе"..
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
10.06.2025 в 00:11
Вот же лысый аферист, то есть то что у чувка нашли результат употребления мельдония тебя никак не смутило?....вся наша журналистика футбольная во всей "красе"..
Ответить
0
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