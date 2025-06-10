Вацко: То что 10 номер отдали Палмеру - для меня это показатель того, что Мудрик в следующем сезоне играть не будет

Украинский комментатор и журналист т Виктор Вацко высказался относительно ситуации с возможной дисквалификацией вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Ситуация деликатная и тревожная. "Челси" ее не комментирует. Никто. Все забыли про Мудрыка. УАФ и английские инсайдеры молчат. То что мы здесь можем комментировать?

Но слухов ходит очень много. До меня доходили четыре варианта термина дисквалификации Мудрика. Такому доверять нельзя. Поэтому я не буду называть ни одного из них. Вполне возможно, что там может быть что-то правдивое.

Все источники морозятся и ничего не говорят. Видимо, это такая стратегия защиты для апелляции. Но то, что "Челси" отдал 10-й номер Палмеру... Он его заслужил. Это культовый номер и привлекательный в маркетинговом плане. Для меня это показатель того, что Мудрик в следующем сезоне за "Челси" играть не будет", - сказал Вацко.