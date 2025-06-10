Вацко: То что 10 номер отдали Палмеру - для меня это показатель того, что Мудрик в следующем сезоне играть не будет
Ситуация затягивается
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский комментатор и журналист т Виктор Вацко высказался относительно ситуации с возможной дисквалификацией вингера "Челси" Михаила Мудрика.
"Ситуация деликатная и тревожная. "Челси" ее не комментирует. Никто. Все забыли про Мудрыка. УАФ и английские инсайдеры молчат. То что мы здесь можем комментировать?
Но слухов ходит очень много. До меня доходили четыре варианта термина дисквалификации Мудрика. Такому доверять нельзя. Поэтому я не буду называть ни одного из них. Вполне возможно, что там может быть что-то правдивое.
Все источники морозятся и ничего не говорят. Видимо, это такая стратегия защиты для апелляции. Но то, что "Челси" отдал 10-й номер Палмеру... Он его заслужил. Это культовый номер и привлекательный в маркетинговом плане. Для меня это показатель того, что Мудрик в следующем сезоне за "Челси" играть не будет", - сказал Вацко.
Напомним, что в декабре прошлого года стало известно, что Мудрик провалил допинг-тест, из-за чего он был отстранен от футбола. Игрок отрицает свою вину и настаивал на вскрытии пробы Б, но ее результат пока что или неизвестен, или держится в секрете.
Если ее результат будет положительным, то вингеру грозит дисквалификация с максимальным сроком до четырех лет.
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