Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной

Ведущий ТаТоТаке поделился информацией о допинговом деле Михаила Мудрика.

"Я попытался спросить у окружения Михаила, что происходит, потому что это какая-то аномалия. Я не знаю никаких известных дел, когда о пробе Б молчат полгода. Ее должны были раскрыть еще в феврале".

"Мне сказали, что дело под контролем юристов. Они защищают игрока, проводят расследование и работают над версией, которая будет правдоподобной, которая будет, возможно, действительной. Чтобы довести это до максимально положительного результата, если это вообще будет возможно", – заявил журналист.

Михаил не играет с начала декабря.