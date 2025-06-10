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Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной

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Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ведущий ТаТоТаке поделился информацией о допинговом деле Михаила Мудрика.

"Я попытался спросить у окружения Михаила, что происходит, потому что это какая-то аномалия. Я не знаю никаких известных дел, когда о пробе Б молчат полгода. Ее должны были раскрыть еще в феврале".

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"Мне сказали, что дело под контролем юристов. Они защищают игрока, проводят расследование и работают над версией, которая будет правдоподобной, которая будет, возможно, действительной. Чтобы довести это до максимально положительного результата, если это вообще будет возможно", – заявил журналист.

Михаил не играет с начала декабря.

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Михаил Мудрик Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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