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Эльче объявил о подписании игрока сборной Украины U-16

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Известно, на какой срок подписан контракт

Эльче объявил о подписании игрока сборной Украины U-16

Фото: instagram.com/futbolbaseecf

Новина українською

Испанский "Эльче" официально объявил о подписании 15-летнего украинского вингера Ивана Третьякова.

Соглашение рассчитано до 2027 года.

"Крайний полузащитник молодежной сборной Украины U-16 выделяется своей способностью к дриблингу и умением работать обеими ногами.

Запомните его имя, ведь он еще много о себе заявит до 2027 года", - отметила клубная прес-сслужба.

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До этого он выступал в составе "Мункача" U-17 из Мукачево. На его счету также 3 матча за юношескую сборную Украины U-16. 7 июля игроку исполнится 16 лет.

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Эльче
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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