Эльче объявил о подписании игрока сборной Украины U-16
Известно, на какой срок подписан контракт
Фото: instagram.com/futbolbaseecf
Испанский "Эльче" официально объявил о подписании 15-летнего украинского вингера Ивана Третьякова.
Соглашение рассчитано до 2027 года.
"Крайний полузащитник молодежной сборной Украины U-16 выделяется своей способностью к дриблингу и умением работать обеими ногами.
Запомните его имя, ведь он еще много о себе заявит до 2027 года", - отметила клубная прес-сслужба.
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До этого он выступал в составе "Мункача" U-17 из Мукачево. На его счету также 3 матча за юношескую сборную Украины U-16. 7 июля игроку исполнится 16 лет.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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