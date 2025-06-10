Эльче объявил о подписании игрока сборной Украины U-16

Испанский "Эльче" официально объявил о подписании 15-летнего украинского вингера Ивана Третьякова.

Соглашение рассчитано до 2027 года.

"Крайний полузащитник молодежной сборной Украины U-16 выделяется своей способностью к дриблингу и умением работать обеими ногами. Запомните его имя, ведь он еще много о себе заявит до 2027 года", - отметила клубная прес-сслужба.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До этого он выступал в составе "Мункача" U-17 из Мукачево. На его счету также 3 матча за юношескую сборную Украины U-16. 7 июля игроку исполнится 16 лет.