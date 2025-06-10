Не все потеряно. Инсайдер оценил вероятность перехода Забарного в ПСЖ

"Борнмут" осведомлен об интересе к украинскому центрбеку Илье Забарному со стороны "Пари Сен-Жермен". Об этом пишет инсайдер Дэвид Орнстайн.

Спортивный советник "ПСЖ" Луиш Кампуш и управляющий директор "Борнмута" Тьяго Пинту все еще обсуждают потенциальную сделку, и в целом находятся в хороших отношениях.

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Парижскому клубу потребуется заплатить большую сумму за 22-летнего Забарного, которому сам переход интересен. Вероятность трансфера летом оценивается как высокая.