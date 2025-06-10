Алонсо уже уведомлен. Лунин готов присоединиться к потенциальному новичку Ла Лиги
Неожиданное возвращение?
Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Лунин не прочь покинуть мадридский "Реал" в течение летнего трансферного окна. Об этом пишет Grada3.
По данным источника, украинский голкипер рассматривает возможность перехода в "Овьедо" в случае, если по итогам двухматчевого противостояния с "Альмерией" эта команда завоюет путевку в Ла Лигу.
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Отмечается, что Лунин уже сообщил новому наставнику "сливочных" Хаби Алонсо, что он готов перейти в "Овьедо", так как астурийский клуб предложил ему роль основного голкипера в высшем дивизионе Испании и нахождение в среде, где он чувствует себя значимым.
Напомним, Андрей уже выступал за "Овьедо" на правах аренды в 2020 году, где провел 20 игр.
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