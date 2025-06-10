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Алонсо уже уведомлен. Лунин готов присоединиться к потенциальному новичку Ла Лиги

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Неожиданное возвращение?

Алонсо уже уведомлен. Лунин готов присоединиться к потенциальному новичку Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Лунин не прочь покинуть мадридский "Реал" в течение летнего трансферного окна. Об этом пишет Grada3.

По данным источника, украинский голкипер рассматривает возможность перехода в "Овьедо" в случае, если по итогам двухматчевого противостояния с "Альмерией" эта команда завоюет путевку в Ла Лигу.

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Отмечается, что Лунин уже сообщил новому наставнику "сливочных" Хаби Алонсо, что он готов перейти в "Овьедо", так как астурийский клуб предложил ему роль основного голкипера в высшем дивизионе Испании и нахождение в среде, где он чувствует себя значимым.

Напомним, Андрей уже выступал за "Овьедо" на правах аренды в 2020 году, где провел 20 игр.

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Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Овьедо (Испания) Ла Лига Андрей Лунин трансфер
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Источник:
Grada3
Опубликовал: Александр Бураков
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