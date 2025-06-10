Будущее Довбика под угрозой? Гасперини хочет усилить линию атаки Ромы
Новый коуч Ромы в первую очередь тренер хотел бы реорганизовать линию атаки
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Новый главный тренер "
Как пишут итальянские СМИ, в первую очередь тренер хотел бы реорганизовать линию атаки.
На данный момент у римлян есть три классических форварда - Артем Довбик, Эльдор Шомуродов и Тэмми Абрахам, который вернулся из аренды в "Милане".
По поводу будущего Довбика в клубе пока не определились – если клуб получит хорошее предложение, он будет продан. Что касается самого украинца, то он полностью доволен своим положением в Риме, и считает, что сможет улучшить свои результаты в новом сезоне.
Также, вероятно, будет продан и Абрахам, к которому есть интерес в АПЛ.
В то же время, Гасперини также хочет купить форварда для поддержания конкуренции. На данный момент в списке римлян Лоренцо Лукка из "Удинезе" и представитель "Лечче" Никола Крстович.
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