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Будущее Довбика под угрозой? Гасперини хочет усилить линию атаки Ромы

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Новый коуч Ромы в первую очередь тренер хотел бы реорганизовать линию атаки

Будущее Довбика под угрозой? Гасперини хочет усилить линию атаки Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини, который недавно возглавил команды, начал формировать состав для выступлений в следующем сезоне.

Как пишут итальянские СМИ, в первую очередь тренер хотел бы реорганизовать линию атаки.

На данный момент у римлян есть три классических форварда - Артем Довбик, Эльдор Шомуродов и Тэмми Абрахам, который вернулся из аренды в "Милане".

По поводу будущего Довбика в клубе пока не определились – если клуб получит хорошее предложение, он будет продан. Что касается самого украинца, то он полностью доволен своим положением в Риме, и считает, что сможет улучшить свои результаты в новом сезоне.

Также, вероятно, будет продан и Абрахам, к которому есть интерес в АПЛ.

В то же время, Гасперини также хочет купить форварда для поддержания конкуренции. На данный момент в списке римлян Лоренцо Лукка из "Удинезе" и представитель "Лечче" Никола Крстович.

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Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Рома (Италия) Тэмми Абрахам Эльдор Шомуродов
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Источник:
Voce Giallorossa
Опубликовал: Михаил Черныш
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