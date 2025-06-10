Все дело в цене. Переговоры ПСЖ и Борнмута по Забарному застопорились

Трансферная сага с переходом украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного в " ПСЖ " продолжается, а вот сами переговоры застопорились. Об этом пишет авторитетное французское издание L'Equipe.

По данным источника, парижане хотели завершить трансфер до начала клубного чемпионата мира (14 июня), но вероятно, такая цель не будет достигнута.

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"Борнмут" требует за украинца 70 млн евро, в то время как Париж заявил, что не будет платить больше 50 млн, которые он предлагал изначально. Также английский клуб тянет время, чтобы успеть найти замену украинцу до его официальной продажи.

Таким образом, вероятность того, что Илья сыграет за "ПСЖ" на клубном ЧМ фактически равна нулю, но это не означает, что трансфер сорвался.

Вероятно, что уже после турнира клубы вернутся к переговорам и все-таки смогут найти общий знаменатель по цене на украинца.

Ну и напомним, что в минувшем сезоне 22-летний сыграл за "Борнмут" 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт украинца с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.