Все дело в цене. Переговоры ПСЖ и Борнмута по Забарному застопорились
До клубного ЧМ парижане подписать украинца вряд ли успеют
Getty Images / Global Images Ukraine
Трансферная сага с переходом украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного в "
По данным источника, парижане хотели завершить трансфер до начала клубного чемпионата мира (14 июня), но вероятно, такая цель не будет достигнута.
"Борнмут" требует за украинца 70 млн евро, в то время как Париж заявил, что не будет платить больше 50 млн, которые он предлагал изначально. Также английский клуб тянет время, чтобы успеть найти замену украинцу до его официальной продажи.
Таким образом, вероятность того, что Илья сыграет за "ПСЖ" на клубном ЧМ фактически равна нулю, но это не означает, что трансфер сорвался.
Вероятно, что уже после турнира клубы вернутся к переговорам и все-таки смогут найти общий знаменатель по цене на украинца.
Ну и напомним, что в минувшем сезоне 22-летний сыграл за "Борнмут" 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт украинца с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Популярное сейчас
- ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион
- Новая Зеландия - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 11.06.2025
- Патрик ван Леувен возглавил Кривбасс, новый тренер Интера, интерес к Цыганкову из АПЛ. Главные новости за 9 июня
- "Я нахожусь под защитой от ФИФА": украинский легионер рассказал о долгах в турецком клубе
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ