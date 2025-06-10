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Клуб Серии А сделал предложение по украинцу Трабзонспора

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В Турции пишут об интересе Лацио к Батагову

Клуб Серии А сделал предложение по украинцу Трабзонспора

Фото: Trabzonspor

Новина українською

Римский "Лацио" проявляет активный интерес к 23-летнему украинскому защитнику "Трабзонспора" Арсену Батагову. Об этом пишут турецкие СМИ.

Так, по данным Takagazete, итальянский клуб уже сделал предложение по Батагову в размере 10 млн евро.

Впрочем, это предложение было отклонено, так как турецкий клуб хочет получить за защитника не менее 20 млн плюс процент от последующей продаже. В "Трабзонспоре" уверены в перспективах игрока и не планируют продавать его дешево.

Напомним, что ранее в Турции писали об интересе к Батагову и со стороны чемпиона страны "Галатасарая".

23-летний защитник в прошлом сезоне провел 23 матча за "Трабзонспор", забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 млн. евро.

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Трабзонспор (Трабзон) Лацио (Рим) Арсений Батагов
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Источник:
Takagazete
Опубликовал: Михаил Черныш
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