Клуб Серии А сделал предложение по украинцу Трабзонспора
В Турции пишут об интересе Лацио к Батагову
Фото: Trabzonspor
Римский "
Так, по данным Takagazete, итальянский клуб уже сделал предложение по Батагову в размере 10 млн евро.
Впрочем, это предложение было отклонено, так как турецкий клуб хочет получить за защитника не менее 20 млн плюс процент от последующей продаже. В "Трабзонспоре" уверены в перспективах игрока и не планируют продавать его дешево.
Напомним, что ранее в Турции писали об интересе к Батагову и
23-летний защитник в прошлом сезоне провел 23 матча за "Трабзонспор", забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 млн. евро.
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