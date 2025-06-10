Клуб Серии А сделал предложение по украинцу Трабзонспора

Римский " Лацио " проявляет активный интерес к 23-летнему украинскому защитнику "Трабзонспора" Арсену Батагову. Об этом пишут турецкие СМИ.

Так, по данным Takagazete, итальянский клуб уже сделал предложение по Батагову в размере 10 млн евро.

Впрочем, это предложение было отклонено, так как турецкий клуб хочет получить за защитника не менее 20 млн плюс процент от последующей продаже. В "Трабзонспоре" уверены в перспективах игрока и не планируют продавать его дешево.

Напомним, что ранее в Турции писали об интересе к Батагову и со стороны чемпиона страны "Галатасарая".

23-летний защитник в прошлом сезоне провел 23 матча за "Трабзонспор", забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 млн. евро.