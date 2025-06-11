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Смоляков: Льорис часто спрашивает, какая ситуация в Украине

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Украинский футболист - об общении со звездными одноклубниками

Смоляков: Льорис часто спрашивает, какая ситуация в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Лос-Анджелеса" и молодежной сборной Украины Артем Смоляков рассказал об общении со звездными одноклубниками Уго Льорисом и Оливье Жиру.

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– В "Лос-Анджелесе" твоими одноклубниками являются две культовые фигуры в истории сборной Франции – Уго Льорис и Оливье Жиру. Можешь рассказать, какие они в быту?

– Они обычные ребята. Я могу подойти к ним пообщаться, они могут подойти ко мне пообщаться – нет проблем. Часто ко мне подходит Льорис, спрашивает: "Как дела? Как дела дома? Какая ситуация в Украине?".

Хочу выделить также и Жиру. Какая бы передача на него ни шла, он подстраивается, выигрывает единоборство в воздухе практически всегда, – сказал Смоляков в интервью изданию Украинский футбол.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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