Смоляков: Льорис часто спрашивает, какая ситуация в Украине

Защитник "Лос-Анджелеса" и молодежной сборной Украины Артем Смоляков рассказал об общении со звездными одноклубниками Уго Льорисом и Оливье Жиру.

– В "Лос-Анджелесе" твоими одноклубниками являются две культовые фигуры в истории сборной Франции – Уго Льорис и Оливье Жиру. Можешь рассказать, какие они в быту?

– Они обычные ребята. Я могу подойти к ним пообщаться, они могут подойти ко мне пообщаться – нет проблем. Часто ко мне подходит Льорис, спрашивает: "Как дела? Как дела дома? Какая ситуация в Украине?".

Хочу выделить также и Жиру. Какая бы передача на него ни шла, он подстраивается, выигрывает единоборство в воздухе практически всегда, – сказал Смоляков в интервью изданию Украинский футбол.