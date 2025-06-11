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Реал показал заявку на клубный чемпионат мира 2025. Сможет ли сыграть Лунин?

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Дебют для Алонсо

Реал показал заявку на клубный чемпионат мира 2025. Сможет ли сыграть Лунин?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" показал заявку на клубный чемпионат мира 2025.

Хаби Алонсо выбрал 34 футболиста, которые отправятся на турнир. Место нашлось и украинскому вратарю Андрею Лунину.

Заявка "Реала":

  • Вратари: Куртуа, Лунин, Фран Гонсалес, Местре;
  • Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Трент, Васкес, Гарсия, Рюдигер, Менди, Хойсен, Юссуф, Якобо, Асенсио, Фортеа, Агуадо
  • Полузащита: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гулер, Себальос, Чема, Мартин
  • Нападение: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Брахим, Гонсало, Муньёз

Напомним, что "Реал" на клубном чемпионате мира сыграет в группе с "Зальцбургом", "Пачукой" и "Аль-Хилялем".

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Свой первый матч испанский клуб проведёт 18 июня против "Аль-Хиляля".

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Реал (Мадрид) Клубный чемпионат мира Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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