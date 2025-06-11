Реал показал заявку на клубный чемпионат мира 2025. Сможет ли сыграть Лунин?
Дебют для Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" показал заявку на клубный чемпионат мира 2025.
Хаби Алонсо выбрал 34 футболиста, которые отправятся на турнир. Место нашлось и украинскому вратарю Андрею Лунину.
Заявка "Реала":
- Вратари: Куртуа, Лунин, Фран Гонсалес, Местре;
- Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Трент, Васкес, Гарсия, Рюдигер, Менди, Хойсен, Юссуф, Якобо, Асенсио, Фортеа, Агуадо
- Полузащита: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гулер, Себальос, Чема, Мартин
- Нападение: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Брахим, Гонсало, Муньёз
???? ¡Nuestra lista de jugadores inscritos para el Mundial de Clubes!@FIFACWC | #TakeItToTheWorld | #FIFACWC pic.twitter.com/W48Uua69wK— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2025
Напомним, что "Реал" на клубном чемпионате мира сыграет в группе с "Зальцбургом", "Пачукой" и "Аль-Хилялем".
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Свой первый матч испанский клуб проведёт 18 июня против "Аль-Хиляля".
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Источник:Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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