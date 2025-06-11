Реал показал заявку на клубный чемпионат мира 2025. Сможет ли сыграть Лунин?

"Реал" показал заявку на клубный чемпионат мира 2025.

Хаби Алонсо выбрал 34 футболиста, которые отправятся на турнир. Место нашлось и украинскому вратарю Андрею Лунину.

Заявка "Реала":

Вратари: Куртуа, Лунин , Фран Гонсалес, Местре;

, Фран Гонсалес, Местре; Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Трент, Васкес, Гарсия, Рюдигер, Менди, Хойсен, Юссуф, Якобо, Асенсио, Фортеа, Агуадо

Полузащита: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гулер, Себальос, Чема, Мартин

Нападение: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Брахим, Гонсало, Муньёз

Напомним, что "Реал" на клубном чемпионате мира сыграет в группе с "Зальцбургом", "Пачукой" и "Аль-Хилялем".

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Свой первый матч испанский клуб проведёт 18 июня против "Аль-Хиляля".