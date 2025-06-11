В том числе Наполи и Боруссия. Ряд европейских клубов следят за Ярмолюком

Целый ряд европейских клубов проявляют интерес к 21-летнему хавбеку " Брентфорда " Егору Ярмолюку, сообщает CaughtOffside.

По данным источника, за игроком и его прогрессом пристально следят дортмундская "Боруссия", итальянский "Наполи", и английские "Бернли", "Лидс", "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Вулверхэмптон".

Впрочем, официальный запрос по игроку пока что делал только один неназванный клуб АПЛ.

Также отмечается, что "Брентфорд" хотел бі сохранить украинца на следующий сезон, но будет готов его отпустить летом за 30 млн евро.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне Ярмолюк провел 35 матчей без результативных действий.