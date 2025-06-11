Уже не рассчитывают? Мудрик остался без номера в Челси. ФОТО

"Челси" на своїм официальном сайте обновил номера всех игроков на следующий сезон.

Так, 10-й номер, который ранее принадлежал Михаилу Мудрику, как уже сообщалось ранее, отошел к Коулу Палмеру.

А вот сам украинец остался без номера. Михаил есть в списке игроков команды, но уже без номера и в последнем ряду в списке.

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Напомним, что в декабре прошлого года стало известно, что украинец провалил допинг-тест, из-за чего он был отстранен от футбола. Игрок отрицает свою вину и настаивал на вскрытии пробы Б, но ее результат пока что или неизвестен, или держится в секрете.

Если ее результат будет положительным, то вингеру грозит дисквалификация с максимальным сроком до четырех лет.