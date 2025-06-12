Итальянский гранд контактировал относительно потенциально трансфера Зинченко
Но существует препятствие
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"Милан" стремится усилиться этим летом. Они изучают возможность подписания нового форварда и их первым выбором является нападающий "Ювентуса" Душан Влахович, однако высокая зарплата серба может стать помехой этому трансферу.
"Россонери" также заинтересованы в усилении защиты. Учитывая, что левый защитник Тео Эрнандес хочет покинуть команду этим летом, миланский клуб ищет его преемника. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, клуб контактировал относительно возможного перехода Александра Зинченко из "Арсенала". Однако главной преградой на этом этапе, как и в случае с Влаховичем, остается высокая зарплата украинца.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Зинченко провел 23 матча за "Арсенал" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист.
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