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"Эта история сильно на него повлияла". Наставник сборной Люксембурга высказался о скандальном игроке Динамо

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Непростые времена для легионера

"Эта история сильно на него повлияла". Наставник сборной Люксембурга высказался о скандальном игроке Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц ответил на вопрос о своем подопечном и нападающем киевского "Динамо" Жерсона Родригеса.

"Мы говорили один или два раза. Я хотел узнать, как у него дела. Он славный парень с большим сердцем, который не всегда показывает свои чувства. Эта история сильно на него повлияла, даже если это не видно в коллективе. Но я знаю его уже давно. Когда у тебя так много дел, очень трудно сосредоточиться на игре", — сказал специалист.

Ранее Родригес был условно приговорен к 18 месяцам лишения свободы за домашнее насилие. Сейчас Жерсон выступает на правах аренды за португальский АВС.

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Люксембург Динамо (Киев) Люк Хольц Жерсон Родригес
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Опубликовал: Александр Бураков
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