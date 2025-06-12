"Эта история сильно на него повлияла". Наставник сборной Люксембурга высказался о скандальном игроке Динамо

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц ответил на вопрос о своем подопечном и нападающем киевского "Динамо" Жерсона Родригеса.

"Мы говорили один или два раза. Я хотел узнать, как у него дела. Он славный парень с большим сердцем, который не всегда показывает свои чувства. Эта история сильно на него повлияла, даже если это не видно в коллективе. Но я знаю его уже давно. Когда у тебя так много дел, очень трудно сосредоточиться на игре", — сказал специалист.