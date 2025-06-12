Ждать осталось недолго. Инсайдер сообщил, когда Забарный подпишет контракт с ПСЖ

Илья Забарный в ближайшее время станет игроком "Пари Сен-Жермен". Об этом информирует французский инсайдер Ромен Колле-Годен.

Ожидается, что украинский защитник "Борнмута" подпишет контракт с "ПСЖ" после клубного чемпионата мира.

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Во сколько парижскому клубу обойдется трансфер Забарного - источник не написал.

Клубный мундиаль-2025 пройдет с 15 июня по 13 июля.