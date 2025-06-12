Ждать осталось недолго. Инсайдер сообщил, когда Забарный подпишет контракт с ПСЖ
Стороны близки к соглашению
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Илья Забарный в ближайшее время станет игроком "Пари Сен-Жермен". Об этом информирует французский инсайдер Ромен Колле-Годен.
Ожидается, что украинский защитник "Борнмута" подпишет контракт с "ПСЖ" после клубного чемпионата мира.
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Во сколько парижскому клубу обойдется трансфер Забарного - источник не написал.
Клубный мундиаль-2025 пройдет с 15 июня по 13 июля.
Zabarnyi et le PSG, accord très proche !— Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) June 10, 2025
Le défenseur ukrainien de Bournemouth devrait signer au PSG mais après la Coupe du Monde des clubs. pic.twitter.com/nRdSEoMXPd
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