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Сравнивают с корейцем из Баварии. Трабзонспор этим летом не планирует продавать украинца

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В Трабзонспоре верят в Батагова

Сравнивают с корейцем из Баварии. Трабзонспор этим летом не планирует продавать украинца

фото из свободных источников

Новина українською

Несмотря на предложения от других клубов, турецкий "Трабзонспор" не собирается продавать украинского центрбека Арсения Батагова.

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Ранее СМИ писали о том, что в Батагове заинтересованы "Галатасарай" и "Наполи", но сумма в 10 млн евро, которую предлагал итальянский клуб, не устраивает "Трабзонспор".

В турецком клубе видят перспективу в 23-летнем украинце и даже сравнивают его с корейским талантом "Баварии" Ким Мин Джэ.

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Поэтому "Трабзон" этим летом не будет продавать украинца этим летом, а в следующем сезоне даст ему много практики, чтобы "отшлифовать" все еще молодого игрока. В клубе уверены, что через год Батагова можно будет продать за сумму в 18-20 млн евро.

Ну и напомним, что защитник в прошлом сезоне провел 23 матча за "Трабзонспор", забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 млн евро.

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Трабзонспор (Трабзон) Арсений Батагов
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Опубликовал: Михаил Черныш
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