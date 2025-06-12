Сравнивают с корейцем из Баварии. Трабзонспор этим летом не планирует продавать украинца
В Трабзонспоре верят в Батагова
фото из свободных источников
Несмотря на предложения от других клубов, турецкий "Трабзонспор" не собирается продавать украинского центрбека Арсения Батагова.
Ранее СМИ писали о том, что в Батагове заинтересованы "Галатасарай" и "Наполи", но сумма в 10 млн евро, которую предлагал итальянский клуб, не устраивает "Трабзонспор".
В турецком клубе видят перспективу в 23-летнем украинце и даже сравнивают его с корейским талантом "Баварии" Ким Мин Джэ.
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Поэтому "Трабзон" этим летом не будет продавать украинца этим летом, а в следующем сезоне даст ему много практики, чтобы "отшлифовать" все еще молодого игрока. В клубе уверены, что через год Батагова можно будет продать за сумму в 18-20 млн евро.
Ну и напомним, что защитник в прошлом сезоне провел 23 матча за "Трабзонспор", забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 млн евро.
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