ПСЖ сделал окончательное предложение по трансферу Забарного, – журналист
Его коллеги сообщали другую информацию
Getty Images / Global Images Ukraine
По информации журналиста Марка Мешенуа, французский ПСЖ предложил "Борнмуту" от 45 до 50 млн евро за трансфер Ильи Забарного.
Коллектив Лиги 1 подчеркнул, что данное предложение окончательное – в случае отказа переговоры не будут продолжены.
Ранее сообщалось, что "вишни" не спешат продавать украинца, поскольку Дин Хейсен уже сменил клубную прописку, а их коллега по позиции Милош Керкез может перебраться в "Ливерпуль". Также "Борнмут" должен заплатить киевскому "Динамо" 20% от суммы перепродажи Забарного, что вызывает необходимость в повышении цены сделки, но это не очень будет способствовать трансферу.
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