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ПСЖ сделал окончательное предложение по трансферу Забарного, – журналист

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Его коллеги сообщали другую информацию

ПСЖ сделал окончательное предложение по трансферу Забарного, – журналист

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По информации журналиста Марка Мешенуа, французский ПСЖ предложил "Борнмуту" от 45 до 50 млн евро за трансфер Ильи Забарного.

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Коллектив Лиги 1 подчеркнул, что данное предложение окончательное – в случае отказа переговоры не будут продолжены.

Ранее сообщалось, что "вишни" не спешат продавать украинца, поскольку Дин Хейсен уже сменил клубную прописку, а их коллега по позиции Милош Керкез может перебраться в "Ливерпуль". Также "Борнмут" должен заплатить киевскому "Динамо" 20% от суммы перепродажи Забарного, что вызывает необходимость в повышении цены сделки, но это не очень будет способствовать трансферу.

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Источник:
Marc Mechenoua
Опубликовал: Александр Симченко
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