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Команда из V дивизиона Германии подписала пятого украинца с 2022 года

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Команда из V дивизиона Германии подписала пятого украинца с 2022 года

Зображення - DAZN

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Украинский нападающий Евгений Филипчук стал игроком берлинской "Виктории". По информации Legioners_ua, футболист подписал контракт с коллективом U-18 на один год. Ранее форвард выступал за "Шарлоттенбург", в котором провел 14 поединков, забил 6 мячей и отдал 6 ассистов.

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За последние 3,5 года столичный клуб объявлял о сотрудничестве с пятью украинцами. С января 2022-го в команде выступает экс-нападающий "Буковины" U-19 Олег Скакун (11 голов в Региональной лиге). С лета 2023-го в системе "Виктории" находится бывший вратарь ДЮСШ "Металлург" (Запорожье) и "Металлиста" U-17 Дмитрий Карика. В кампании 2023/24 в берлинский коллектив пытался пробиться воспитанник "Колоса" Илья Гетьманчук. На вторую часть сезона 2024/25 клуб арендовал у "Вердера" экс-защитника Ковалевки U-17 Ивана Ермачкова, который успел дважды отличиться.

Добавим, что "Виктория" по итогам чемпионата заняла 17 место и вылетела в пятый дивизион.

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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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