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Испанский клуб еще не определился с будущим украинца в команде

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Испанский клуб еще не определился с будущим украинца в команде

Фото - Legioners.ua

Новина українською

Выступающий за польскую "Унию" (Тарнув), украинский вратарь Ярослав Троицкий продолжает находиться на просмотре в молодежной команде "Эльче" U-23.

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По информации источника, голкипер произвел положительное впечатление на тренерский штаб. В клубе также удовлетворены уровнем подготовки, реакцией и игровым видением. Просмотр продлен еще на неделю, после чего будет принято решение о возможном подписании контракта.

В Украине Ярослав занимался футболом в структуре киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста".

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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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