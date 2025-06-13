Испанский клуб еще не определился с будущим украинца в команде
Требуется больше времени
Фото - Legioners.ua
Выступающий за польскую "Унию" (Тарнув), украинский вратарь Ярослав Троицкий продолжает находиться на просмотре в молодежной команде "Эльче" U-23.
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По информации источника, голкипер произвел положительное впечатление на тренерский штаб. В клубе также удовлетворены уровнем подготовки, реакцией и игровым видением. Просмотр продлен еще на неделю, после чего будет принято решение о возможном подписании контракта.
В Украине Ярослав занимался футболом в структуре киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста".
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