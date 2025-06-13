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Забарный согласовал условия контракта с победителем Лиги чемпионов

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Соглашение будет рассчитано до 2030 года

Забарный согласовал условия контракта с победителем Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный близок к переходу в ПСЖ.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 22-летний украинец согласовал условия личного контракта с французским клубом. Соглашение будет действовать до 2030 года.

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Ранее сообщалось, что "Борнмут" требует за своего игрока 70 млн евро, в то время как Париж заявил, что не будет платить больше 50 млн.

В минувшем сезоне Забарный сыграл за "вишен" 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт украинца с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Алина Ерофеева
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