Забарный согласовал условия контракта с победителем Лиги чемпионов

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный близок к переходу в ПСЖ.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 22-летний украинец согласовал условия личного контракта с французским клубом. Соглашение будет действовать до 2030 года.

Illja #Zabarnyj is getting closer to #PSG from #Bournemouth. The centre-back has already agreed personal terms with #Paris for a contract until 2030. #transfers