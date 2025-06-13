Забарный согласовал условия контракта с победителем Лиги чемпионов

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный близок к переходу в ПСЖ.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 22-летний украинец согласовал условия личного контракта с французским клубом. Соглашение будет действовать до 2030 года.

Illja #Zabarnyj is getting closer to #PSG from #Bournemouth. The centre-back has already agreed personal terms with #Paris for a contract until 2030. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 13, 2025

Ранее сообщалось, что "Борнмут" требует за своего игрока 70 млн евро, в то время как Париж заявил, что не будет платить больше 50 млн.

В минувшем сезоне Забарный сыграл за "вишен" 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт украинца с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.