Забарный согласовал условия контракта с победителем Лиги чемпионов
Соглашение будет рассчитано до 2030 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный близок к переходу в ПСЖ.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, 22-летний украинец согласовал условия личного контракта с французским клубом. Соглашение будет действовать до 2030 года.
Illja #Zabarnyj is getting closer to #PSG from #Bournemouth. The centre-back has already agreed personal terms with #Paris for a contract until 2030. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 13, 2025
Ранее сообщалось, что "Борнмут" требует за своего игрока 70 млн евро, в то время как Париж заявил, что не будет платить больше 50 млн.
В минувшем сезоне Забарный сыграл за "вишен" 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт украинца с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.
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