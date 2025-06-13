После 13 лет в клубе. Вратарь украинского происхождения покинет Наполи этим летом

Вратарь украинского происхождения покинет "Наполи" этим летом после 13 лет в клубе.

Как сообщил популярный журналист Николо Скира, голкипер действующих чемпионов Серии А Никита Контини покинет команду по завершении своего контракта с клубом, который рассчитан до конца июня 2025 года.

Отмечается, что 29-летний футболист, который стал частью основной команды "партенопейцев" в 2015 году, будет искать себе новый клуб. Ранее Контини успел сыграть за ряд итальянских команд в разных лигах, выступая на правах аренды, в частности, за "Сампдорию" и "Кротоне". В составе "Наполи" он провел лишь один матч на взрослом уровне.

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Вместе с "Наполи" в сезоне 2024/25 он стал победителем чемпионата Италии.