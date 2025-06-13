"Не хотел сидячим футболистом завершать карьеру". Сидорчук рассказал о своем уходе из Динамо

Полузащитник Сергей Сидорчук назвал причины своего перехода из киевского "Динамо" в бельгийский "Вестерло".

"Я хотел уйти из "Динамо" играющим футболистом. Я не хотел сидеть в "Динамо" Киев, чтобы потом сидячим футболистом завершать карьеру.

Я хотел запомниться партнерам, болельщикам, тренерам действующим футболистом, и чтобы я уходил из "Динамо" на своих ногах", - сказал 34-летний футболист.