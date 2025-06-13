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"Не хотел сидячим футболистом завершать карьеру". Сидорчук рассказал о своем уходе из Динамо

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"Не хотел сидячим футболистом завершать карьеру". Сидорчук рассказал о своем уходе из Динамо

Фото: УАФ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Сергей Сидорчук назвал причины своего перехода из киевского "Динамо" в бельгийский "Вестерло".

"Я хотел уйти из "Динамо" играющим футболистом. Я не хотел сидеть в "Динамо" Киев, чтобы потом сидячим футболистом завершать карьеру.

Я хотел запомниться партнерам, болельщикам, тренерам действующим футболистом, и чтобы я уходил из "Динамо" на своих ногах", - сказал 34-летний футболист.

Напомним, Сидорчук выступал за "Динамо" с 2013 по 2023 годы.

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Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Вестерло (Вестерло) трансфер
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