"Не хотел сидячим футболистом завершать карьеру". Сидорчук рассказал о своем уходе из Динамо
Понять можно
Фото: УАФ
Полузащитник Сергей Сидорчук назвал причины своего перехода из киевского "Динамо" в бельгийский "Вестерло".
"Я хотел уйти из "Динамо" играющим футболистом. Я не хотел сидеть в "Динамо" Киев, чтобы потом сидячим футболистом завершать карьеру.
Я хотел запомниться партнерам, болельщикам, тренерам действующим футболистом, и чтобы я уходил из "Динамо" на своих ногах", - сказал 34-летний футболист.
Напомним, Сидорчук выступал за "Динамо" с 2013 по 2023 годы.
Читайте такжеМожет достаться бесплатно. Динамо сохраняет интерес к защитнику из ЮАР
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Забарный согласовал условия контракта с победителем Лиги чемпионов
- Неймар тайно женился — появились неожиданные подробности
- Украина проиграла первый матч молодежного Евро, у Тоттенхэма новый тренер, а у Юнайтед — нападающий. Главные новости за 12 июня
- Алонсо уже уведомлен. Лунин готов присоединиться к потенциальному новичку Ла Лиги
- Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000