Эвертон дважды выходил вперед в матче против обидчика Шахтера, но не удержал победу: как сыграл Миколенко?

В поединке 36-го тура Английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" на своем поле вырвал ничью в противостоянии с "Эвертоном" (2:2).

Гости открыли счет в дебюте встречи, однако Сарр восстановил паритет еще до ухода на перерыв. В начале второй половины игры "ириски" снова вырвались вперед, но лондонцы спаслись от поражения благодаря точному попаданию Матеты.

Украинский защитник Виталий Миколенко провел в составе "Эвертона" полный матч. Статистические ресурсы оценили действия украинца следующим образом: портал WhoScored поставил защитнику 6.3 балла, а SofaScore — 6.4.

В текущем сезоне Миколенко принял участие в 34 поединках за "Эвертон", отметившись одним ассистом. На данный момент ливерпульский клуб имеет в своем активе 49 очков и удерживает десятую строчку в турнирной таблице АПЛ.