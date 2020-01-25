Шахтер - Лех: Видеотрансляция матча
Сегодня донецкий "Шахтер" проведет свой первый матч в 2020 году. Соперником чемпионов Украины будет польский "Лех".
Наш первый состав в 2020 году на контрольный матч #ШахтерЛех.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 25, 2020
Прямая трансляция игры: https://t.co/KcGaRse37k. pic.twitter.com/BAt4AUM618
Начало матча "Шахтер" – "Лех" запланировано на 16:00. Со стартовым составом "горняков" можно ознакомиться здесь.
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