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Шахтер - Лех: Видеотрансляция матча

Видео
(3 голосов)
Шахтер - Лех: Видеотрансляция матча
Новина українською

Сегодня донецкий "Шахтер" проведет свой первый матч в 2020 году. Соперником чемпионов Украины будет польский "Лех".

Начало матча "Шахтер" – "Лех" запланировано на 16:00. Со стартовым составом "горняков" можно ознакомиться здесь.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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