Шахтер - Лех: Видеотрансляция матча

Сегодня донецкий "Шахтер" проведет свой первый матч в 2020 году. Соперником чемпионов Украины будет польский "Лех".

Наш первый состав в 2020 году на контрольный матч #ШахтерЛех.



Прямая трансляция игры: https://t.co/KcGaRse37k. pic.twitter.com/BAt4AUM618 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 25, 2020

Начало матча "Шахтер" – "Лех" запланировано на 16:00. Со стартовым составом "горняков" можно ознакомиться здесь.