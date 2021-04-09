Гол отпраздновал, а футболки ...нет! Курьезный момент из Второй лиги
А могли бы и не отдать
Фото: Скріншот із трансляції Карпати Галич
В поединке Второй лиги между "Карпаты" (Галич) и "Эпицентр" (Дунаевцы) 1:0 случился необычный для футбола случай.
Игрок хозяев Андрей Бэй забил гол и во время празднования сбросил футболку и кинул ее. А когда празднование с партнерами кончилось, оказалось, что футболки нету.
На видео видно, как игрок подходит к людям за пределами поля и просит отдать свою футболку. Те сначала показательно отказывались, а потом все же вернули ее.
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