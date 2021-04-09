  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. Гол отпраздновал, а футболки ...нет! Курьезный момент из Второй лиги
В тренде

Гол отпраздновал, а футболки ...нет! Курьезный момент из Второй лиги

Видео
(1 голосов)

А могли бы и не отдать

Гол отпраздновал, а футболки ...нет! Курьезный момент из Второй лиги

Фото: Скріншот із трансляції Карпати Галич

Новина українською

В поединке Второй лиги между "Карпаты" (Галич) и "Эпицентр" (Дунаевцы) 1:0 случился необычный для футбола случай.

Игрок хозяев Андрей Бэй забил гол и во время празднования сбросил футболку и кинул ее. А когда празднование с партнерами кончилось, оказалось, что футболки нету.

На видео видно, как игрок подходит к людям за пределами поля и просит отдать свою футболку. Те сначала показательно отказывались, а потом все же вернули ее.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вторая лига Андрей Бэй
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...