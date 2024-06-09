Плей-офф за Первую лигу. Металлург - ЮКСА 0:4. Видео голов и обзор матча

Первый матч плей-офф за право играть в Первой лиге между "ЮКСА" и "Металлургом" завершился победой первых (3:1). В ответном матче лидер лишь уверенно довершил задуманное. "ЮКСА" полностью переиграла запорожцев - 4:0.

Победитель дуэли в следующем сезоне будет играть в Первой лиге, а "Металлург" - во Второй лиге.

Плей-офф за Первую лигу. Второй матч

"Металлург" - "ЮКСА" 0:4

Голы: Эсеола (9), Венди (61), Ховайко (82), Евдокимов (90+3)

Удаления: Костюченко (52), Баранюк (84)