Плей-офф за Первую лигу. Металлург - ЮКСА 0:4. Видео голов и обзор матча
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Фото: Металург
Первый матч плей-офф за право играть в Первой лиге между "ЮКСА" и "Металлургом" завершился победой первых (3:1). В ответном матче лидер лишь уверенно довершил задуманное. "ЮКСА" полностью переиграла запорожцев - 4:0.
Победитель дуэли в следующем сезоне будет играть в Первой лиге, а "Металлург" - во Второй лиге.
Плей-офф за Первую лигу. Второй матч
"Металлург" - "ЮКСА" 0:4
Голы: Эсеола (9), Венди (61), Ховайко (82), Евдокимов (90+3)
Удаления: Костюченко (52), Баранюк (84)
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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