Плей-офф за Первую лигу. Звягель - Хуст 1:0. Видео гола и обзор матча
Их ждет дебютное выступление в Первой лиге
Фото: Звягель
В плей-офф за выход в Первую лигу "Звягель" и "Хуст" продемонстрировали ожесточенную борьбу. Интрига держалась до последней минуты. В первом матче была зафиксирована ничья, а в ответной игре напряжение только продолжилось.
Во втором тайме "Звягель" начал наращивать игровое преимущество, что вылилось в гол. Житомиряне в следующем сезоне будут играть в Первой лиге. Это будет их дебют в турнире. "Хуст" понизился во Вторую лигу.
Плей-офф за Первую лигу. Второй матч
"Звягель" - "Хуст" 1:0
Голы: Томандзото (66)
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Источник:Звягель
Опубликовал: Виктор Иванчук
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