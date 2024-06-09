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Плей-офф за Первую лигу. Звягель - Хуст 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Их ждет дебютное выступление в Первой лиге

Плей-офф за Первую лигу. Звягель - Хуст 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Звягель

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В плей-офф за выход в Первую лигу "Звягель" и "Хуст" продемонстрировали ожесточенную борьбу. Интрига держалась до последней минуты. В первом матче была зафиксирована ничья, а в ответной игре напряжение только продолжилось.

Во втором тайме "Звягель" начал наращивать игровое преимущество, что вылилось в гол. Житомиряне в следующем сезоне будут играть в Первой лиге. Это будет их дебют в турнире. "Хуст" понизился во Вторую лигу.

Плей-офф за Первую лигу. Второй матч

"Звягель" - "Хуст" 1:0

Голы: Томандзото (66)

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Источник:
Звягель
Опубликовал: Виктор Иванчук
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