Плей-офф за Первую лигу. Звягель - Хуст 1:0. Видео гола и обзор матча

В плей-офф за выход в Первую лигу "Звягель" и "Хуст" продемонстрировали ожесточенную борьбу. Интрига держалась до последней минуты. В первом матче была зафиксирована ничья, а в ответной игре напряжение только продолжилось.

Во втором тайме "Звягель" начал наращивать игровое преимущество, что вылилось в гол. Житомиряне в следующем сезоне будут играть в Первой лиге. Это будет их дебют в турнире. "Хуст" понизился во Вторую лигу.

Плей-офф за Первую лигу. Второй матч

"Звягель" - "Хуст" 1:0

Голы: Томандзото (66)