Дебютный гол Пихаленка, прорыв Царенко и другое. ВИДЕОобзор матча Динамо - Брондбю 4:0

На австрийском сборе, который сейчас проходит у киевского "Динамо", состоялся спарринг с "Брондбю". По итогам "Динамо" одержало уверенную победу – 4:0.

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Один из голов забил новичок киевлян Александр Пихаленок. Также отличались Попов, Царенко и Андриевский. В общем, насыщенный на события матч.

Как развивались события на поле – смотрите в видеообзоре.

Контрольный матч

Голы: Попов 14, Царенко 71, Андриевский 75, Пихаленок 81