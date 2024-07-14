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Дебютный гол Пихаленка, прорыв Царенко и другое. ВИДЕОобзор матча Динамо - Брондбю 4:0

Видео

Спарринг

Дебютный гол Пихаленка, прорыв Царенко и другое. ВИДЕОобзор матча Динамо - Брондбю 4:0

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На австрийском сборе, который сейчас проходит у киевского "Динамо", состоялся спарринг с "Брондбю". По итогам "Динамо" одержало уверенную победу – 4:0.

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Один из голов забил новичок киевлян Александр Пихаленок. Также отличались Попов, Царенко и Андриевский. В общем, насыщенный на события матч.

Как развивались события на поле – смотрите в видеообзоре.

Контрольный матч

"Динамо" - "Брондбю" 4:0

Голы: Попов 14, Царенко 71, Андриевский 75, Пихаленок 81

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