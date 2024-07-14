Дебютный гол Пихаленка, прорыв Царенко и другое. ВИДЕОобзор матча Динамо - Брондбю 4:0
Спарринг
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
На австрийском сборе, который сейчас проходит у киевского "Динамо", состоялся спарринг с "Брондбю". По итогам "Динамо" одержало уверенную победу – 4:0.
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Один из голов забил новичок киевлян Александр Пихаленок. Также отличались Попов, Царенко и Андриевский. В общем, насыщенный на события матч.
Как развивались события на поле – смотрите в видеообзоре.
Контрольный матч
"Динамо" - "Брондбю" 4:0
Голы: Попов 14, Царенко 71, Андриевский 75, Пихаленок 81
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