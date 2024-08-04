Оборона Ворсклы трещит по швам. Сикан открывает счет своим голам в новом сезоне

В игре 1-го тура УПЛ "Шахтер" громит "Ворсклу" на ее поле. На 88-й минуте счет стал 5:0 в пользу дончан.

Сикан обыграл нескольких защитников, отдал мяч Педринью, вбежал в штрафную и сразу получил передачу назад. Оставалось только пробить мимо вратаря, что Даниил и сделал.

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