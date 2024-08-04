УПЛ. ЛНЗ - Левый Берег 1:0. Видео гола и обзор матча
Вырвали победу
Фото: Лівий Берег
В 1-м туре УПЛ "ЛНЗ" минимально переиграл новичка чемпионата "Левый Берег". Черкасчане увереннее стартовали в матче, но 2 лучшие моменты первого тайма имел именно соперник. Хозяева должны благодарить голкипера Кучеренко, который спас их от пропущенных мячей.
Во втором тайме все шло к тому, что болельщики увидят ничью. Однако в компенсированное арбитром время случился неожиданный гол. Защитники "Левого Берега" засуетились в собственной площадке, что сразу решил использовать Ассинор. 1:0 - первый блин для киевлян в УПЛ получился глевким.
1-й тур УПЛ, сезон 2024/25
04 августа, Черкассы, Стадион "Черкассы-Арена"
Судья: Дмитрий Кубряк (Одесса)
ЛНЗ (Черкассы) - "Левый Берег" (Киев) 0:0
Гол: Ассинор (90+3)
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