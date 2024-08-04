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УПЛ. Ворскла - Шахтер 0:5. Видео голов и обзор матча

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УПЛ. Ворскла - Шахтер 0:5. Видео голов и обзор матча

Фото: Шахтар

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Донецкий "Шахтер" без проблем разгромил полтавскую "Ворсклу" в 1-м туре УПЛ. "Горнякам" удавалось в этом матче все - дальние удары, комбинации, розыгрыши, заработанный пенальти... Словом, тотальное доминирование в гостях.

Дублем отметился защитник Матвиенко. Особенно красивым выдался первый гол с дальней дистанции. Также свои первые забитые мячи в новом сезоне оформили Зубков, Судаков и Сикан.

1-й тур УПЛ сезона 2024/25

4 августа. Полтава. Стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

"Ворскла" - "Шахтер" 0:5

Голы: Матвиенко 8, 68, Зубков 31, Судаков 67 (пен), Сикан 88

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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