УПЛ. Черноморец - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча
Герреро - герой игры
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Во 2-м туре УПЛ "Заря" на выезде минимально переиграла "Черноморец". Гости больше атаковали и были острее у чужих ворот. Одесситы тоже создавали проблемы сопернику, но было заметно, что команда к сезону полностью еще не готова. Подтверждением является, хотя бы, всего 5 полевых игроков на замене. Глубина состава и сыгранность под идеями нового тренера - вот о чем должен думать "Черноморец".
"Заря" победила благодаря голу Герреро на старте второго тайма. Это первый забитый мяч для панамца в новом сезоне. Поэтому, луганчане становятся первыми, кто набирает максимум очков после 3-х туров. У "Черноморца" - 0.
Украинская Премьер-лига 2024/25, второй тур. Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" - "Заря" 0:1
Гол: Герреро 50
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