УПЛ. Оболонь - Рух 0:4. Видео голов и обзор матча
Без шансов для хозяев
Фото: Оболонь
Львовский "Рух" сумел разгромить киевскую "Оболонь" на ее поле во 2-м туре УПЛ. В матче не наблюдалось существенное преимущество "желто-черных" по игре, но забивать удавалось только им.
Сегодня точно был день "Руха" - 4 безответных мяча. "Оболонь" владела определенной территориальной инициативой, однако все ее атаки оказались нерезультативными.
2-й тур УПЛ, сезон 2024/25
11 августа, Киев, Стадион "Оболонь Арена"
Судья: Игорь Пасхал (Херсон)
"Оболонь" (Киев) - "Рух" (Львов) 0:4
Голы: Притула (19, пен.), Краснопир (68), Квасница (88), Кляйвер (90)
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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