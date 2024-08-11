УПЛ. Оболонь - Рух 0:4. Видео голов и обзор матча

Львовский "Рух" сумел разгромить киевскую "Оболонь" на ее поле во 2-м туре УПЛ. В матче не наблюдалось существенное преимущество "желто-черных" по игре, но забивать удавалось только им.

Сегодня точно был день "Руха" - 4 безответных мяча. "Оболонь" владела определенной территориальной инициативой, однако все ее атаки оказались нерезультативными.

2-й тур УПЛ, сезон 2024/25

11 августа, Киев, Стадион "Оболонь Арена"

Судья: Игорь Пасхал (Херсон)

"Оболонь" (Киев) - "Рух" (Львов) 0:4

Голы: Притула (19, пен.), Краснопир (68), Квасница (88), Кляйвер (90)