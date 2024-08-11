Карпаты в ударе. Чачуа доводит матч с Кривбассом до разгрома
Бронзовые призеры УПЛ ничего не могут поделать
Фото: ФК Карпати Львів
В матче 2-го тура УПЛ "Карпаты" - "Кривбасс" счет стал 3:0 в пользу хозяев. Напомним, в конце первого тайма первые 2 гола забили Шах и Полегенько.
На 81-й минуте третий мяч команды оформил Чачуа. Он удачно сыграл на добивании, после того, как Клищук отразил дальний выстрел соперника.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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