Карпаты в ударе. Чачуа доводит матч с Кривбассом до разгрома

В матче 2-го тура УПЛ "Карпаты" - "Кривбасс" счет стал 3:0 в пользу хозяев. Напомним, в конце первого тайма первые 2 гола забили Шах и Полегенько.

На 81-й минуте третий мяч команды оформил Чачуа. Он удачно сыграл на добивании, после того, как Клищук отразил дальний выстрел соперника.

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