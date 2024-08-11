УПЛ. Карпаты - Кривбасс 3:0. Видео голов и обзор матча
Разгромили бронзовых призеров
Фото: Карпати
Во 2-м туре УПЛ "Карпаты" на своем поле разгромили "Кривбасс". Гости создали множество моментов в первом тайме, но ни один из них не оказался результативным. Несмотря на доминацию "Кривбасса", в конце тайма дважды забили "Карпаты".
В следующей 45-минутке львовяне лишь "добили" оппонента еще одним голом. Итоговый счет - 3:0. Изменения в составе, плохая реализация и заблаговременные мысли об ответном матче с "Викторией" Пльзень в еврокубках, сыграли с криворожанами злую шутку.
УПЛ. 2-й тур
11 августа. Львов. Стадион "Украина"
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
"Карпаты" - "Кривбасс" 3:0
Голы: Шах 39, Полегенько 43, Чачуа 80
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