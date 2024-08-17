УПЛ. Заря - Александрия 1:2. Видео голов и обзор матча
Команда Ротаня на ходу
Фото: Олександрія
Луганская "Заря", которая возглавляла турнирную таблицу УПЛ перед 3-м туром, впервые в сезоне терпит поражение. Негативные эмоции команде Юрия Коваля предоставила "Александрия".
Гости преобладала соперника по количеству моментов и остротой, поэтому неудивительно, что им удалось забить больше голов. Итоговый счет - 1:2. Отметим, что второй раз подряд забивает капитан александрийцев Ковалец.
3-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 17-е августа
Киев, стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского
"Заря" - "Александрия" 1:2
Голы: Джордан 50 - Беззера 24, Ковалец 32
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Просто Квашин (Харків)
17.08.2024 в 17:54
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