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УПЛ. Полесье - Ингулец 1:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Видео

Потеря очков для житомирян

УПЛ. Полесье - Ингулец 1:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Фото: Полісся

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"Полесье" не смогло победить "Ингулец" на своем поле в 3-м туре УПЛ. Житомиряне захватили инициативу на старте игры, но с созданием опасных моментов были проблемы. Казалось, что хозяева вышли на матч без желания усиленно работать для победы.

Первыми, благодаря голу Виливальда, отличились именно петровцы. Через минуты счет сравнял Назаренко. Во втором тайме "Полесье" активно наседало на ворота соперника, но все безрезультатно. Итог - 1:1.

УПЛ. 3-й тур

17 августа. Житомир. Стадион "Центральный"

Арбитр: Александр Каленов (Львов)

"Полесье" - "Ингулец" 1:1

Голы: Назаренко 45+2 - Виливальд 41

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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