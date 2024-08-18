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УПЛ. Верес - Кривбасс 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео

В игре было 2 удаления

УПЛ. Верес - Кривбасс 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Кривбас

Новина українською

После поражения от "Виктории" Пльзень криворожский "Кривбасс" одержал победу в УПЛ над "Вересом". Тренер команды Юрий Вернидуб решил играть в Ровно основным составом.

Несмотря на стартовую активность "Вереса" счет открыли именно гости из Кривого Рога. Автор гола - Аду. На 28-й минуте ривненчане ухудшили свое положение из-за удаления Смияна. Однако в начале второго тайма арбитр выровнял численность составов команд. Романчук был пойман на фоле последней надежды.

Как бы ни хотел "Верес" сравнять счет, мастерство игроков взяло верх. "Кривбасс" в конце игры заработал и реализовал пенальти. Второй гол за Стецковым. В итоге - 0:2.

3-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 18-е августа

Ровно, арена "Авангард"

"Верес" - "Кривбасс" 0:2

Голы: Аду 12, Стецьков 81 (пенальти)

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Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно) УПЛ
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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