УПЛ. Верес - Кривбасс 0:2. Видео голов и обзор матча

После поражения от "Виктории" Пльзень криворожский "Кривбасс" одержал победу в УПЛ над "Вересом". Тренер команды Юрий Вернидуб решил играть в Ровно основным составом.

Несмотря на стартовую активность "Вереса" счет открыли именно гости из Кривого Рога. Автор гола - Аду. На 28-й минуте ривненчане ухудшили свое положение из-за удаления Смияна. Однако в начале второго тайма арбитр выровнял численность составов команд. Романчук был пойман на фоле последней надежды.

Как бы ни хотел "Верес" сравнять счет, мастерство игроков взяло верх. "Кривбасс" в конце игры заработал и реализовал пенальти. Второй гол за Стецковым. В итоге - 0:2.

3-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 18-е августа

Ровно, арена "Авангард"

"Верес" - "Кривбасс" 0:2

Голы: Аду 12, Стецьков 81 (пенальти)