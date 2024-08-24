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УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Огненный старт нового тура

УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Четвертый тур УПЛ начался со зрелищной победы "Александрии" над "Шахтером" (4:3). Команда Пушича вела в 2 мяча уже по состоянию на 25-ю минуту, однако со временем растеряла все преимущество.

4 подряд гола хозяев поразили всю футбольную Украину. Отдельно стоит отметить нападающего "Александрии" Александра Филиппова, который оформил хет-трик.

4-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 24-е августа

Александрия, КСК "Ника"

"Александрия" - "Шахтер“ 4:3

Голы: Филиппов 37, 48 (пенальти), 58, Калюжный 41 - Шабанов 16 (автогол), Крыськив 25, Педриньо 90+5

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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