УПЛ. Александрия - Шахтер 4:3. Видео голов и обзор матча
Огненный старт нового тура
Фото: ФК Олександрія
Четвертый тур УПЛ начался со зрелищной победы "Александрии" над "Шахтером" (4:3). Команда Пушича вела в 2 мяча уже по состоянию на 25-ю минуту, однако со временем растеряла все преимущество.
4 подряд гола хозяев поразили всю футбольную Украину. Отдельно стоит отметить нападающего "Александрии" Александра Филиппова, который оформил хет-трик.
4-й тур УПЛ сезона 2024/25
Суббота, 24-е августа
Александрия, КСК "Ника"
"Александрия" - "Шахтер“ 4:3
Голы: Филиппов 37, 48 (пенальти), 58, Калюжный 41 - Шабанов 16 (автогол), Крыськив 25, Педриньо 90+5
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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