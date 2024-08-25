УПЛ. Полесье - Оболонь 4:0. Видео голов и обзор матча

Усталость "Оболони" после 120-ти минут и серии пенальти в Кубке Украины, похоже, не позволила команде хоть как-то побороться с "Полесьем" в 4-м туре УПЛ. Житомиряне на своем поле уверенно разобрались с оппонентом - 4:0.

Никаких шансов для "пивоваров". Сегодня "Полесье" делало на поле все, что захочет. Особенно удачным матч получился для Александра Назаренко. Полузащитник решил повторить вчерашний успех своего тезки Филиппова, также оформив хет-трик.

4-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 25-е августа

Житомир, "Центральный городской стадион"

"Полесье" - "Оболонь“ 4:0

Голы: Назаренко 19, 39, 49, Гуцуляк 23