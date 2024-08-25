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Гол со стандарта. Рух удвоил преимущество в матче с Зарей

Видео
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Рунич приближает победу

Гол со стандарта. Рух удвоил преимущество в матче с Зарей

ФК "Рух" / Автор невідомий

Новина українською

Львовский "Рух" результативно начал второй тайм матча с "Зарей". Напомним, львовяне вели в счете благодаря голу Карабина в первом тайме.

На 49-й минуте счет увеличил Рунич. Он прекрасно пробил головой после навеса Пидгурского с углового.

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Рух (Львов) Василий Рунич
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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