А Зоря выйдет? Краснопир оформил третий гол Руха в матче

Львовский "Рух" на 61-й минуте матча с "Зарей" делает счет 3:0 в свою пользу. Это игра 4-го тура УПЛ.

Тронтель неудачно сбросил головой мяч для голкипера, чем воспользовался нападающий "Руха" Игорь Краснопир. Выход из ворот Турбаевского не помог - Краснопир просто перебросил кожаного мимо него.

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