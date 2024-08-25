А Зоря выйдет? Краснопир оформил третий гол Руха в матче
Провал от луганчан
ФК Рух
Львовский "Рух" на 61-й минуте матча с "Зарей" делает счет 3:0 в свою пользу. Это игра 4-го тура УПЛ.
Тронтель неудачно сбросил головой мяч для голкипера, чем воспользовался нападающий "Руха" Игорь Краснопир. Выход из ворот Турбаевского не помог - Краснопир просто перебросил кожаного мимо него.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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