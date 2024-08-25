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А Зоря выйдет? Краснопир оформил третий гол Руха в матче

Видео

Провал от луганчан

А Зоря выйдет? Краснопир оформил третий гол Руха в матче

ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" на 61-й минуте матча с "Зарей" делает счет 3:0 в свою пользу. Это игра 4-го тура УПЛ.

Тронтель неудачно сбросил головой мяч для голкипера, чем воспользовался нападающий "Руха" Игорь Краснопир. Выход из ворот Турбаевского не помог - Краснопир просто перебросил кожаного мимо него.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

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Рух (Львов) Игорь Краснопир
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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