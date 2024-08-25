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УПЛ. Рух - Заря 3:0. Видео голов и обзор матча

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УПЛ. Рух - Заря 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Рух

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Львовский "Рух" уверенно одолел луганскую "Зарю" в своем первом домашнем матче сезона. На 14-й минуте хозяева нереализовали пенальти (его исполнял Притула), но через мгновения открыли счет с игры. Гол Карабина во втором тайме дополнили забитые мячи Рунича и Краснопира.

"Заря" не сумела противопоставить сопернику почти ничего. "Рух" мог забивать и больше, но где-то спасал голкипер, где-то мяч летел в перекладину, а где-то находилось место неточным ударам.

4-й тур УПЛ, сезон 2024/25

25 августа, Львов, Стадион "Арена Львов"

Судья: Алексей Деревинский

"Рух" (Львов) - "Заря“ (Луганск) 3:0

Голы: (Карабин, 17), Рунич (48), Краснопир (61)

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Заря (Луганск) УПЛ Рух (Львов)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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