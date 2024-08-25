УПЛ. Рух - Заря 3:0. Видео голов и обзор матча
Почему так легко?
Фото: Рух
Львовский "Рух" уверенно одолел луганскую "Зарю" в своем первом домашнем матче сезона. На 14-й минуте хозяева нереализовали пенальти (его исполнял Притула), но через мгновения открыли счет с игры. Гол Карабина во втором тайме дополнили забитые мячи Рунича и Краснопира.
"Заря" не сумела противопоставить сопернику почти ничего. "Рух" мог забивать и больше, но где-то спасал голкипер, где-то мяч летел в перекладину, а где-то находилось место неточным ударам.
4-й тур УПЛ, сезон 2024/25
25 августа, Львов, Стадион "Арена Львов"
Судья: Алексей Деревинский
"Рух" (Львов) - "Заря“ (Луганск) 3:0
Голы: (Карабин, 17), Рунич (48), Краснопир (61)
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