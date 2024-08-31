УПЛ. Карпаты - Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча
Хозяева потеряли 2 очка
Фото: Карпати
В 5-м туре УПЛ "Карпаты" и "Ворскла" сыграли в результативную ничью. В первом тайме львовяне были нацелены на атаку, что принесло им гол на 15-й минуте.
Во втором тайме полтавчане настроились исправлять счет. На 57-й минуте им удалось сравнять счет, который и стал итоговым.
Украинская Премьер-лига 2024/25
5 тур. Львов, "Украина"
"Карпаты" Львов - "Ворскла“ Полтава 1:1
Голы: Шах 15 - Скляр 57
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