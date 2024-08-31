Интрига сохраняется? 18-летний Гусол положил красивенный мяч в ворота Александрии

Ковалевский "Колос" отыграл один мяч в матче против "Александрии" в рамках 5-го тура УПЛ. На 76-й минуте гол забил Артем Гусол. 18-летний футболист попал точно в девятку ворот.

Счет по состоянию на данный момент - 2:1 в пользу "Александрии".

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