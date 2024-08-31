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УПЛ. Александрия - Колос 2:1. Видео голов и обзор матча

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Лидеры чемпионата снова победили

УПЛ. Александрия - Колос 2:1. Видео голов и обзор матча

Олександрія

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"Александрия" Руслана Ротаня проведет международный перерыв в статусе лидера УПЛ. В 5-м туре чемпионата команда победила дома "Колос" и имеет пока 100-процентный результат по количеству заработанных очков.

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Ковалевцы до сих пор находятся в кризисе. У них - ни одного положительного результата в новом сезоне. Единственное светлое пятно - молодой Гусол. Его гол в ворота "Александрии" стоит особого внимания.

VBET Лига. 5-й тур

31 августа. Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр: Клим Заброда (Сумы)

"Александрия" - "Колос“ 2:1

Голы: Ковалец 15, Джевани 73 - Гусол 76

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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