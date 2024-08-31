УПЛ. Александрия - Колос 2:1. Видео голов и обзор матча
Лидеры чемпионата снова победили
Олександрія
"Александрия" Руслана Ротаня проведет международный перерыв в статусе лидера УПЛ. В 5-м туре чемпионата команда победила дома "Колос" и имеет пока 100-процентный результат по количеству заработанных очков.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ковалевцы до сих пор находятся в кризисе. У них - ни одного положительного результата в новом сезоне. Единственное светлое пятно - молодой Гусол. Его гол в ворота "Александрии" стоит особого внимания.
VBET Лига. 5-й тур
31 августа. Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр: Клим Заброда (Сумы)
"Александрия" - "Колос“ 2:1
Голы: Ковалец 15, Джевани 73 - Гусол 76
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Начнет – в Болонье, завершит – в Дортмунде. Шахтер опубликовал календарь основного раунда ЛЧ
- "Лобановский ходил вдоль двух полей и смотрел, как проходит занятие". Святослав Сирота - о своем периоде за Динамо Киев
- "Мы немного припозднились". Стерлинг - о переходе в Арсенал
- Ливерпуль, Реал, Селтик, Брест: игроки Шахтера назвали желаемых соперников в общем этапе
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- Два дебютанта основной стадии, но минус пять новых Ассоциаций. Всего 14 стран прекратили выступления в еврокубках
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн