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Ярмоленко забил свой 109-й гол в УПЛ. ВИДЕО

Видео

Динамо уже впереди в матче с ЛНЗ

Ярмоленко забил свой 109-й гол в УПЛ. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское "Динамо" вышло вперед в матче 5-го тура УПЛ против "ЛНЗ". На 23-й минуте голом с пенальти отметился Андрей Ярмоленко.

Это взятие ворот стало 109-м для Ярмоленко в УПЛ. Для того, чтобы в списке бомбардиров чемпионата всех времен догнать Евгения Селезнева, Ярмоленко нужно еще восемь точных ударов.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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