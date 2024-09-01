Ярмоленко забил свой 109-й гол в УПЛ. ВИДЕО
Динамо уже впереди в матче с ЛНЗ
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Киевское "Динамо" вышло вперед в матче 5-го тура УПЛ против "ЛНЗ". На 23-й минуте голом с пенальти отметился Андрей Ярмоленко.
Это взятие ворот стало 109-м для Ярмоленко в УПЛ. Для того, чтобы в списке бомбардиров чемпионата всех времен догнать Евгения Селезнева, Ярмоленко нужно еще восемь точных ударов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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