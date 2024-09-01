Шок в Ровно. УПЛ. Верес - Левый Берег 1:3. Видео голов и обзор матча

Ровенский "Верес" упустил домашнюю победу над "Левым Берегом" в 5-м туре УПЛ. "Красно-черные" полностью переиграли соперника в первом тайме - трижды забили (хотя засчитали только 1 гол), а также имели пенальти (не реализовали). В целом, игра проходила под их контролем.

Однако во втором тайме "Левый Берег" перевернул все «с ног на голову». Тренерский штаб киевлян угадал с заменами - они решили судьбу матча. Начиная с 66-й минуты гости смогли на 3 гола, которые принесли им столько же очков.

5-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 1-е сентября

Ровно, арена "Авангард"

"Верес" - "Левый Берег“ 1:3

Голы: Степанюк 15 - Приходько 66, Галас 81, Дедух 87 (пенальти)

Нереализованный пенальти - Гайдучик 33