  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видео
  4. Шок в Ровно. УПЛ. Верес - Левый Берег 1:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Шок в Ровно. УПЛ. Верес - Левый Берег 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Это надо видеть!

Шок в Ровно. УПЛ. Верес - Левый Берег 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото: #FCVR57

Новина українською

Ровенский "Верес" упустил домашнюю победу над "Левым Берегом" в 5-м туре УПЛ. "Красно-черные" полностью переиграли соперника в первом тайме - трижды забили (хотя засчитали только 1 гол), а также имели пенальти (не реализовали). В целом, игра проходила под их контролем.

Однако во втором тайме "Левый Берег" перевернул все «с ног на голову». Тренерский штаб киевлян угадал с заменами - они решили судьбу матча. Начиная с 66-й минуты гости смогли на 3 гола, которые принесли им столько же очков.

5-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 1-е сентября

Ровно, арена "Авангард"

"Верес" - "Левый Берег“ 1:3

Голы: Степанюк 15 - Приходько 66, Галас 81, Дедух 87 (пенальти)

Нереализованный пенальти - Гайдучик 33

По теме
yellow-arrow
Ярмоленко забил свой 109-й гол в УПЛ. ВИДЕО
yellow-arrow
Второй разгром кряду от житомирского клуба. Черноморец – Полесье 1:4. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Бутко сократил отставание одесситов до двух мячей. Богдан забил дальним ударом в компенсированное время
Верес (Ровно) УПЛ Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости