Шок в Ровно. УПЛ. Верес - Левый Берег 1:3. Видео голов и обзор матча
Это надо видеть!
Фото: #FCVR57
Ровенский "Верес" упустил домашнюю победу над "Левым Берегом" в 5-м туре УПЛ. "Красно-черные" полностью переиграли соперника в первом тайме - трижды забили (хотя засчитали только 1 гол), а также имели пенальти (не реализовали). В целом, игра проходила под их контролем.
Однако во втором тайме "Левый Берег" перевернул все «с ног на голову». Тренерский штаб киевлян угадал с заменами - они решили судьбу матча. Начиная с 66-й минуты гости смогли на 3 гола, которые принесли им столько же очков.
5-й тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 1-е сентября
Ровно, арена "Авангард"
"Верес" - "Левый Берег“ 1:3
Голы: Степанюк 15 - Приходько 66, Галас 81, Дедух 87 (пенальти)
Нереализованный пенальти - Гайдучик 33
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