УПЛ. Динамо - ЛНЗ 1:0. Видео гола и обзор матча

Киевское "Динамо" победило "ЛНЗ" в 5-м туре УПЛ. Команда Шовковского ожидаемо играла первым номером, создавая полумоменты. Один из них привел к пенальти в ворота гостей. Его уверенно реализовал Ярмоленко, оформив свой 109-й гол в элитном дивизионе.

Во втором тайме киевляне решили играть по счету. Активность "ЛНЗ" не приводила к чему-то действительно опасному у ворот Бущана, поэтому счет не изменился.

5-й тур УПЛ, сезон 2024/25

01 сентября, Киев, Стадион "Динамо"

Судья: Александр Шандор

"Динамо" (Киев) - "ЛНЗ" (Черкассы) 1:0

Голы: Ярмоленко (22, пен.)