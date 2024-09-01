УПЛ. Динамо - ЛНЗ 1:0. Видео гола и обзор матча
Есть 3 очка для киевлян
Фото: Динамо
Киевское "Динамо" победило "ЛНЗ" в 5-м туре УПЛ. Команда Шовковского ожидаемо играла первым номером, создавая полумоменты. Один из них привел к пенальти в ворота гостей. Его уверенно реализовал Ярмоленко, оформив свой 109-й гол в элитном дивизионе.
Во втором тайме киевляне решили играть по счету. Активность "ЛНЗ" не приводила к чему-то действительно опасному у ворот Бущана, поэтому счет не изменился.
5-й тур УПЛ, сезон 2024/25
01 сентября, Киев, Стадион "Динамо"
Судья: Александр Шандор
"Динамо" (Киев) - "ЛНЗ" (Черкассы) 1:0
Голы: Ярмоленко (22, пен.)
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Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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