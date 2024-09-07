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КМ. Полесье - Заря 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Забивали Будковский, Бенито и игрок на просмотре

КМ. Полесье - Заря 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Полісся

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Житомирское "Полесье" и луганская "Заря" заполнили международную паузу очным спаррингом. Команды провели игру в формате 4-х таймов по 30 минут.

За "Зарю" впервые сыграл новичок Владислав Супряга. Луганчане оказались более точными - 2:1 в их пользу.

Контрольный матч

07.09.2024. Житомир

"Полесье" - "Заря“ 1:2

Голы: игрок на просмотре 112 - Будковский 19, Бенито 77

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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