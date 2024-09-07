КМ. Полесье - Заря 1:2. Видео голов и обзор матча
Забивали Будковский, Бенито и игрок на просмотре
Фото: Полісся
Житомирское "Полесье" и луганская "Заря" заполнили международную паузу очным спаррингом. Команды провели игру в формате 4-х таймов по 30 минут.
За "Зарю" впервые сыграл новичок Владислав Супряга. Луганчане оказались более точными - 2:1 в их пользу.
Контрольный матч
07.09.2024. Житомир
"Полесье" - "Заря“ 1:2
Голы: игрок на просмотре 112 - Будковский 19, Бенито 77
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Источник:Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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